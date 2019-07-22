修例風波：收工市民無辜被襲背脊開花

元朗昨晚(21日)的白衣人手持武器肆意襲擊市民事件，除身穿黑衣的市民外，就連剛下班準備回家的廚師亦成目標，一度被20名白衣人圍毆，亂棍揮打背部至傷痕纍纍，需要留院治療，預計未來數周不能工作。



「我真係無辜，講咗唔係示威者都畀人圍毆到全身傷晒！」在元朗形點商場任職廚師的蘇先生憶述受襲情況仍猶有餘悸，他晚上大約9時45分下班，途經形點商場對出地下的行人道時，只說了一句「真係有咁多白衫」，就突然被一名白衣人襲擊，他已即時強調自己並非示威者，而且亦穿着廚師鞋，惟對方仍舊向他施襲，並念念有詞斥他「搞亂香港」。



蘇起初以為該人「點錯相」，他亦立時逃走，豈料其後有更多人追過來，他不慎絆倒，大批白衫人在他倒地後，以各種棍狀武器襲擊他，估計最多達20人，他被人毆打至遍體鱗傷，其後更被人淋水。



當時他並非位處港鐵站範圍，周遭並沒有人協助，該批人士圍毆他後陸續離去，他負傷跑到附近一間便利店報警，大約10至15分鐘後有救護車來到將他送往醫院，他的背部滿布被鞕打的血痕，手及頭部受傷，腳跟亦遭踢傷，現時痛得不能走路，嚴重影響工作，相信要停工數個星期。

