修例風波：白衫軍元朗站肆意打人　街坊人心惶惶

西鐵元朗站昨晚(21日)發生打鬥襲擊事件，大批白衣人士手持木棍、藤條、長傘等追打站內市民，更有部分人士追打至車廂，場面極度混亂，惟期間遲遲未見警員到場。至今早(22日)上班繁忙時間，元朗站的運作如常，氣氛平靜，昨晚在襲擊事件中遺下的血漬、雜物等，已清理妥當，惟部分閘口損毀需要封閉，暫停使用。



打鬥事件令元朗市民感到擔心，其中一名姓陳男街坊表示，網上流傳不少片段，對於警方選擇性執法感到傷心，「唔好話自由，連基本人生安全都保障唔到」，有事不能向警方求助，惟有自己保護自己。他又稱，昨日妻子收工搭港鐵準備回家，豈料遇見打鬥事件，「好彩喺錦上路落，唔係一定會畀人打!」，又慨嘆在香港這個法治、進步的社會，本不應該發生這樣的事，因為不同立場不是靠打鬥解決。



另外，街坊黃小姐表示昨日傍晚6時收工回家，不見元朗站有任何異樣，至晚上突然爆發打鬥事件，「好多朋友都擔心我有冇事」，對於警察無法保護市民感到痛心，亦擔心以後繼續發生類似事件。另有一名母親在港鐵站指罵警員，稱就讀中學的2個兒子，昨晚外出兼職碰巧發生事件，家人非常擔心卻又「打唔到999」!



另外，楊女士今早返回港鐵站找尋昨晚丟失的頸鏈、手鏈等。她憶述稱，昨晚在九龍收工搭港鐵至錦上路時，有熱心市民見她穿黑衣，隨即遞給她一件藍色上衣，着她立即穿上，惟仍被人追打，手臂及背脊均有傷痕，她表示「喺元朗住咁耐，從未見過咁恐怖」。