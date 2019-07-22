修例風波：廝殺列車對話流出　車務不反對良心罷工

元朗昨晚(21日)有大批白衣人手持武器肆意襲擊市民事件，甚至衝至西鐵線元朗站月台跑入車廂施襲。社交網站「MTR Service Update」專頁今晚(22日)流出，昨日涉事列車車長與控制中心的對話內容，並以一群車務人員名義發放抗議訊息，質問港鐵及警方有何措施，可保障乘客及職員安全，強調未有相關措施前，不反對良心罷工令鐵路停駛。



聲帶是當時港鐵元朗站長、涉事西鐵列車車長與車務控制中心的對話記錄，長約2分鐘。首先車長表示於元朗月台上，因大批乘客堵塞致車門及幕門未能關上，要求車站職員協助，當車站職員收到通知後，卻意外錄下他與乘客表示：「架車唔安全呀，我畀人打呀，你明唔明？」站長亦不斷查詢警方是否已到場。



車務控制中心則查問能否關上車門及幕門，得悉不能關上時，立即要求安排乘客下車及停上服務，車長及後表示乘客拒下車，同時有乘客按動緊急通話器及不斷敲打駕駛室分隔門，但未知悉列車所發生的事。車務控制中心要求車長廣播停止服務，呼籲乘客離開，更着車長「清咗客先再通知」，要求車長繼續嘗試關門，此時背景則有懷疑是車站職員呼籲乘客「受傷嘅坐底」。



「一群車務人員」表示，香港從未發生過有人闖入鐵路處所毆鬥的事件，港鐵的應變程序是假設港人守法乘車，且沒有鐵路警察監視乘客，唯一可依賴的只有警方。他們續稱，事發當晚有港鐵職員被人拖出去及受傷，故質問有何措施確保大家安全。