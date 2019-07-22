修例風波：與遊行堵路示威者理論　貨Van司機遭圍毆車毀人傷

修訂《逃犯條例》風波下，昨日（21日）港島的一場遊行，有示威者於遊行後，在中環堵塞道路，一名客貨車司機於干諾道中落車理論時，慘遭圍毆襲擊，致頭、面、手部受傷，搵食車亦遭毀壞，全車玻璃被扑碎，無一完好，車頭「大銀幕」爆裂變蜘蛛網狀。車上手機、車Cam、八達通、送貨單據等財物不知所終，客貨車因「暴動」受損，保險「冇得賠」，司機需自行承擔最少10多萬港元損失，司機痛心之餘，指摘示威者「你哋玩還玩，留番條生路畀我，我仲要搵食!」



受傷客貨車司機姓陳（40餘歲），今日(22日)講述遇襲經過時仍氣憤難平，他指事發前接了「柯打」，從炮台山送貨到上環，途經灣仔演藝學院、中環大會堂時，遇上示威者架設的多重路障，在無路可行下，他將車駛入龍和道，穿過民祥街隧道駛出干諾道中，再遇上路障而出事。



當時約晚上7時45分，由於趕時間送貨，陳的客貨車排頭位，他兩名外籍司機、巴士車長落車，要求示威者移開路障讓其通過，兩名外籍司機更親自動手移除。惟一名中年漢突然用木棍扑其頭，陳用手格擋，引來其他示威者指他「郁手」及開車撞人，即時群情洶湧起哄，多人衝上前毆打他，有人從高處掟物。



另外，有人以硬物扑碎客貨車全車玻璃窗，倒後鏡也毀爛，有傳媒直播整個過程。陳的面、頭及手肘受傷，救護車送院陷入半昏迷。其後，陳出院返回現場取車，獲告知客貨車被拖到北角警署，他遂先到中區警落口供，至今日凌晨5時到北角警署取車。不過，車輛毀爛不堪，車上的手機、八達通、車Cam、送貨後未收錢的單據等財物不翼而飛。



今日早上，他向車行詢問是否有保險賠償，得悉當時情況屬於「暴動」，保險無得賠，陳需要負上全責，估計最少損失10多萬港元。陳又透露，今年3月以先租後買方式向車行租用客貨車，每月租金9500港元，幾年前他跣腳跌傷腰椎致半跛，每逢「番風落雨」條腰痛到麻痺，「坐都坐唔到，要全日瞓床，搵唔到食」，今次損失慘重。對於是次遭遇，陳坦言感到痛心，「佢哋玩還玩，但留番條生路畀我，我要搵食!」陳又反問示威者，「以前點玩都有個譜，依家隨意封路，咁係代表啲乜呢？」