東方日報A1：瘋傳再廝殺　商場鬥快落閘

反對修訂《逃犯條例》引發「血腥元朗」，本港陷入暴力黑暗時代，白衫軍肆虐令全城陷入白色恐怖。重災區元朗商戶與居民出入心慌慌，再度廝殺的傳言四起，陰霾蔓延至屯門、天水圍經濟活動幾乎癱瘓，多間銀行宣布提早關閉分行，馬會暫停六間投注站服務，多個商場及主要街道的商戶鬥快落閘提早停業，康樂及文化事務署文康設施亦提早關閉，令平日繁忙熱鬧之地變成荒涼冷清，整個新界西陷入猶如「宵禁」的情況。商界指連串暴力衝突已危害市民的日常生活和財產，損害香港的國際形象。



西鐵元朗站前晚發生暴力衝突，大批持武器的白衣人與追打穿黑衫的示威者，有市民遭暴打無人理。網絡昨日起流言四起，指白衫軍昨午重返元朗站，又指屯門、天水圍將會重演「元朗黑夜」，甚至是劍拔弩張的黑幫仇殺。至少六間銀行包括中信銀行（國際）、上海商業銀行、中國銀行（香港）、大新銀行、華僑永亨銀行宣布，相關地區的分行會提早結束營業時間。其中滙豐銀行指，員工及客戶的安全是其首要考慮，決定由昨午起暫時關閉一間位於荃灣、一間位於元朗及兩間位於屯門的分行。



香港賽馬會昨亦宣布，會暫停四間位於元朗及兩間位於屯門的投注站服務。三個地區多個商場亦出現商戶提早拉閘的情況，包括屯門市廣場、V city及天水圍頌富商場等，其中屯門市廣場內的商戶在晚上七時幾乎已全面關門，場內一片死寂。至於「案發現場」元朗站旁的YOHO MALL，昨午一時起廿多間商舖齊齊提早落閘關門，職員要求部分仍在店舖內的客人離開，有商戶稱收到管理處通知提前結束營業。另外，元朗廣場、元朗安寧路不少店舖均早早落閘，令原本人頭湧湧的熱鬧大街，成為一條人迹罕至的荒涼棧道。



尚有小量仍在營業的店舖更出現打風期間的搶糧情況，其中一間位於鳳琴街的麵包店麵包被掃清，楊師傅指昨日銷量比平日多，估計是附近茶餐廳及食店關門所致，但對現時局面感到擔憂，尤其是入夜情況會變差，故收舖後亦會立即回家。購買麵包的市民指因不少食店未有營業，遂前往麵包店多買些包點。此外，連政府部門亦怕受到牽連。康文署昨宣布，基於公眾安全的考慮，元朗區鳳琴街體育館、元朗大球場、朗屏體育館、元朗游泳池、元朗劇院及元朗文化康樂大樓等文康設施提早於昨晚七時關閉。



香港總商會昨發聲明，指元朗駭人襲擊無辜市民的事件，已發展至成部分人罔顧法紀、訴諸暴力，令港人深表震驚和深惡痛絕，又指連串暴力衝突已危害市民的日常生活和財產，並損害香港的國際形象，要求港府對在修例事件中不稱職的官員問責及設立獨立調查委員會，讓社會重建互信。