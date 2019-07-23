阿王辣爆：暴徒遊行全城恐慌　香港沉淪親者痛仇者快

修訂《逃犯條例》風波觸發暴力衝突，示威者圍堵中聯辦，甚至向國徽投擲雞蛋及油漆，又塗寫侮辱國家字句，各界紛譴責。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興炮轟暴力示威者挑戰一國兩制底線，踐踏國家和民族尊嚴，香港沉淪只會令「親者痛、仇者快」。日前元朗白色恐怖掀起全城恐慌，王借用已故中國領導人鄧小平名言指︰「不管白衫、黑衫，摒除暴力就是好衫，不要再搞暴力」。



王國興表示，六月起連場暴力衝突，以美國為首的新八國聯軍推行港版顏色革命，雖然奪權不成，卻以暴力破壞香港經濟。王批評前立法會議員梁家傑大放厥詞，指暴力有時也可以幫助解決問題。王認為梁的言論如精神鴉片，與「違法達義、公民抗命」的觀點一樣，是鼓吹和美化暴力。



目前示威遊行沒完沒了，已嚴重打擊香港經濟。王國興指出，警方只是驅散暴力示威者，一直沒有採取拘捕行動，變相鼓勵、縱容暴徒，希望警方高層正視問題。



王國興又批評律政司執法不公，壹傳媒黎智英等三十九名違法佔領行動搞手至今仍未被檢控，令暴力分子更猖狂。美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧等官員早前在美國與黎會面，公然討論香港暴力示威及修例等情況，黎更呼籲美國要為香港年輕人發聲，說明美國在背後撐腰，推動港版顏色革命。王建議政府盡快檢控違法分子，絕對不能包庇、縱容黎。



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