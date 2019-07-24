修例風波：金鐘站塞爆市民急搵車返工　200人等的士

有網民不滿港鐵周日(21日)處理白衫軍於西鐵元朗站內襲擊市民的手法，今早(24日)在港鐵發起不合作運動，有人在金鐘站以身體及背包阻礙列車關門。有市民指，在月台等候逾15分鐘仍未能上車，預計上班會遲到約20分鐘以上。大批趕返工市民改乘巴士或電車，金鐘站外巴士站及電車站均大排長龍，海富中心對開的士站約有200人等的士，人龍伸延到金鐘站出口。



市民黃先生在的士站已等候40分鐘，他稱要往半山做裝修，指今天的士站特別多人，形容「平時無咁多人等車」，相信「會遲少少，但老細應該唔介意」。同樣排隊等的士之市民李小姐於半山做實習工作，稱平時人龍是今日的三分之一，她知道金鐘站有人進行不合作運動，她亦支持，估計今天會遲到至少半小時，相信老闆會體諒。



參與不合作運動的鄭小姐指，被港鐵票控在車廂內講粗言穢語及阻礙列車行駛。她指，在車廂內被其他乘客指罵甚至襲擊，因而發生衝突，她更被警員拉下車。另一相信是參與運動的伍先生指，自己只是乘搭港鐵上班，但職員「凶神惡煞，叫我快啲」，認為警方及港鐵過分緊張，反質疑港鐵故障，車門一直未能關上。