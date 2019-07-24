修例風波：父母墳被砸　何君堯促朱凱廸交出元兇

立法會議員何君堯被指涉及元朗周日(21日)晚白衣人追打市民事件有關，過去數天有示威者到其辦事處抗議，而其父母的墓碑更被破壞。何君堯今日(24日)凌晨在社交媒體直播，直指另一立法會議員朱凱廸的支持者是砸爛其父母墓碑的元兇，但片段未有交代詳情。



他指朱若沒有做過，就應率領其他泛民議員到其父母墳前譴責暴力，以及交出其跟隨者。片段尾聲何更説：「前面條路，一條就生路，另一條係不生路，你(朱凱廸)要選擇係邊條，你早啲決定，早抖。」



直播片段約18分鐘，他大部分時間都集中提朱凱廸。片段開初時，何再度否認自己與白衣人襲擊事件有關，形容泛民主派藉此攻擊自己，「呢種莫須有，只係靠估，就以言入罪或者握手入罪」。他繼而斥責泛民，「佢哋鬧人黑警、黑社會，呢班人偏偏要與黑衣暴徒同行，為佢哋掩護，為佢哋作解說」。



何又指朱代表「本土、港獨、分裂香港」，亦是罪惡源頭，因此勸告對方將證據交予警方。他説「如果你(朱凱廸)肯去做，我可以代表我全家人原諒你，同你嘅支持者」，並指「朱凱廸，懸崖勒馬，放下屠刀，你成唔成到佛，就睇你表演」。