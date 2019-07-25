Dr.東：中大研電動支架　助小兒麻痹症患者步行

俗稱小兒麻痹症的脊髓灰質炎已有多年未在香港錄得新個案，但現時仍有約1000名患者。小兒麻痹症患者有機會出現下肢無力，甚至癱瘓。香港中文大學和醫院管理局合作，為患者度身訂造電動輔助支架，以腳部及運動傳感器自動調節步行速度，更有別於傳統支架，讓使用者可曲膝步行，改善步姿。有患者興奮地指曲膝步行「恨咗好耐」，形容興奮得有如「Moonwalk(月球漫步)」一樣。醫管局指支架暫未能於日常生活應用，會再招募患者進行先導計劃。



小兒麻痹症有高度傳染性，50及60年代曾於香港引致多人染病及死亡，引入疫苗後始再無新個案出現。醫管局社區復康中心物理治療師吳曙基表示，活動能力較弱的小兒麻痹症患者走路要以支架輔助，傳統支架會鎖緊膝蓋位置，患者因此可以直立，但卻令他們無法曲膝，走路時要將整個身體重心大幅度擺向健全的另一隻腳，故會「拐下拐下」，對關節亦造成勞損。吳又指，長期使用傳統支架，或會令患者行得很吃力，甚至放棄步行，以輪椅代步。



醫管局因此和中大合作，邀請3名小兒麻痹症患者試驗電動輔助支架。支架底部設有以患者腳型度身訂造的傳感器，當患者腳踝着地時，會壓向傳感器，支架便會鎖緊，支撐患者站直。當患者提起腳時，鎖上位置會自動鬆開，電動馬達會為膝關節提供擺動時所需的動力，讓患者可曲膝步行。支架只需充電約1小時，即可使用5小時，可供患者全日使用。



3名患者在測試前會先進行至少8小時的步行訓練，目前只有單腳功能受損的小兒麻痹症患者納入測試。臨床效果顯示，使用電動輔助支架後，患者步行時減少身體的搖擺，如肩膀上下傾側幅度最多減少56%，患者長時間步行導致的慢性背痛程度亦大為減少。



今年59歲的朱先生是參加者之一，他半歲時曾發高燒，其後才發現感染小兒麻痹症。朱先生右腳需使用腳架，坦言平日因腳架太重，「追車都追唔到」。朱近年更因雙腳過度勞損，要以輪椅代步。他興奮地指試用電動輔助支架後，身體擺動減少，「個人無咁攰，仲終於可以一步一步曲膝行，好似圓夢咁！」醫管局表示，會多招募3名患者進行試驗，預計明年進行大規模測試。



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