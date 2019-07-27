修例風波：憂元朗爆衝突　市民提早買餸回家避難

「白衫軍」本周日(21日)在元朗襲擊市民事件激起民憤，雖然警方已反對市民鍾健平發起今日(27日)的「光復元朗」遊行，但區內商舖均對此嚴陣以待，擔心元朗隨時變戰場，不少商舖更索性休業一天。元朗合益街市及附近街舖今早如常營業，不少居民出動手推車買定餸回家「避難」，有居民直言提早出門購買定一日三餐的食材，準備全日留家度過，「驚(出街)丫嘛！準備囤糧！」



市民譚先生今日特意提早出門，並於合益街市採購了整日所需的食材，他表示出門沿途留意到多間商店暫停營業，他都擔心稍後可能舉行的公眾活動影響人身安全，「今日成日都唔會出街！」市民李女士同樣提早到街市買餸，她指不怕公眾活動造成危險，但亦擔心有所影響，「費事麻煩啦！要湊孫，同孫留喺屋企唔會出街喇！」



元朗老字號食店「好到底麵家」東主陳女士表示，會視乎情況而考慮提早關門。她指該店於本月21日因應西鐵元朗站有「白衫軍」追打市民而暫停營業半日，當日生意無可避免受影響。她亦對近日反修例風波及公眾活動感到十分擔心，「真係唔知會咩情況，情況惡劣再決定，如果有人受傷，唔通我哋即刻落閘咩！」



藥房職員劉先生已決定提早關門，他稱白衫軍事件令店舖損失逾萬港元生意額，他又批評現時政府無能，引發社會連場混亂，認同遊行有助市民表達訴求。