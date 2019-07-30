修例風波：不合作運動「玩轉」鐵路3個半鐘　有人鬧有人認同

修訂《逃犯條例》風波觸發的不合作運動，今早(30日)上班時間在港鐵多線車站重演，示威者「玩轉」鐵路近3個半小時，服務到早上11時許才逐步回復正常。港鐵總經理(特別職務)鄭群興向傳媒表示，觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線均受事件影響，期間月台安全掣被按76次、列車緊急掣被按47次，其中一列在調景嶺站開出往黃埔方向列車滯留車站達1小時，影響其他往來列車。



不合作運動在調景嶺站掀序幕，上午約7時30分率先有人在調景嶺站往黃埔方向月台以背囊或雨遮阻擋車門關閉，其後更轉移陣地至北角站，致列車未能正常運作，港島線及觀塘線部分車站列車服務更一度暫停，期間港鐵安排免費接駁巴士，協助市民繼續行程。



大批戴口罩人士於今早7時開始於調景嶺月台聚集，有人報稱不適，亦有乘客疑不滿列車未能開出向口罩人士破口大罵，車站職員及警察及後到場了解及調停。港鐵於8時39分宣布受列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停。



參與人士其後於約10時轉移陣地至港鐵北角站繼續不合作運動，至約10時30分開始，港鐵先後宣布受北角站有列車車門受阻影響，港島線銅鑼灣站至鰂魚涌站、北角往堅尼地城列車服務暫停。直至早上11時09分，港鐵宣布所有列車受阻事故已妥善處理，列車服務逐漸恢復，不合作運動歷時近3個半小時。



市民對不合作運動反應不一。家住油塘往中環上班的鄧先生指事前不知道有不合作運動，不滿示威者以阻礙的方式表達訴求，令他要轉乘地鐵其他線「兜圈」返工，對此感到無奈。同樣油塘往上環上班的徐先生指今日特意提早出門，但仍被牽連並堵塞在北角站，雖至11時30分才成功上班，但鄧指對示威者行為表示理解。



運輸及房屋局局長陳帆指，今早有人於港鐵站多次及刻意阻礙列車開出，造成滋擾，認為不應該在繁忙時間進行不合作運動，應以其他方法表達意見。