政Whats噏：教師投訴鄺俊宇係暴力幫兇　促釘社工牌

反對修訂《逃犯條例》掀起嘅風波持續不斷，連日嚟嘅遊行示威都變成暴力衝擊，曾喺7.27元朗遊行當日到場嘅民主黨立法會議員鄺俊宇（Roy），近日被一名任教通識科嘅中學教師蘇子冠向社工註冊局投訴，指Roy涉嫌違反社工專業操守同守則，要求社工註冊局講即刻釘阿Roy個社工牌，蘇又指阿Roy係「暴力幫兇」、衝擊法治等等。



蘇子冠尋晚喺社交平台上載有關向社工註冊局投訴阿Roy嘅表格，今日將投訴表格寄掛號去社工註冊局，投訴嘅內容唔單止鬧阿Roy係幫兇同衝擊法治，仲有指阿Roy參與暴動同非法集結，蘇係封信結尾話阿Roy身為社工，但公然支持暴徒襲警，唔單止令社會震驚，亦係全港社工之恥，應該對阿Roy予以強烈譴責。佢話阿Roy唔配做社工，又話係呢件事上面，阿Roy唔能夠用「言論純屬個人言論或者集會自由」做辯解。



我哋曾經就呢件事向蘇子冠查詢，佢對於阿Roy當日曾經質問警方點解要喺民居、老人院附近用催淚彈鎮壓示威者，蘇反問示威者點解要揀係元朗大馬路進行衝擊，佢話警方出催淚彈同胡椒噴霧已經係最低武力同埋係被動嘅，佢又指按國際標準，香港警方出催淚彈無英國、法國同美國等嘅歐美國家咁頻密。



依家網上起底嘅情況好嚴重，被問到公開投訴阿Roy，驚唔驚畀人起底、影響任教嘅學校，甚至家人可能受到滋擾時，蘇子冠話因為冇透露任何個人資料，所以唔擔心。對於有幾多人認同佢嘅做法？佢話依家已經有逾百人分享佢投訴阿Roy嘅貼文，又透露會視乎社工註冊局嘅回應，然後再計劃進一步行動。



我哋曾經多次致電同傳短訊畀阿Roy，問有關被投訴嘅事件，但阿Roy無回覆。我哋亦向社工註冊局查詢有否收到相關投訴，而局方亦未回覆。



