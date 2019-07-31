修例風波：千人圍葵涌警署　凌晨再爆衝突

【01:30】示威者已陸續散去。



【01:00】有消息指警署內，所有被捕人士已獲釋，惟現場仍有示威者與警員發生衝突，混亂中，有一名穿白衣男子與示威者發生衝突，疑遭人追打至血流披面，由防暴警員帶回警署內。



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葵涌警署又爆發示威衝突，約近1千名示威者聲援7月28日中西區衝突中被捕人士。昨日(30日)傍晚時分，有市民發起到葵涌警署聲援被捕人士，譴責警方無理使用武力。至晚上約9時半，警署外有逾1000人聚集，有人佔據警署對出葵涌道的3條行車線，現場交通受阻。到8時過後，聚集人士數目愈來愈多。



至晚上近10時，現場有近千人聚集，葵涌警署外牆被噴抗議及辱警字句，並向警署投擲雞蛋。有示威者於巴士站附近向防暴警察投擲雨傘等雜物，防暴警察退至警署外並向包圍警署的示威者施放胡椒噴霧。立法會議員尹兆堅與警方理論期間，防暴警察突然衝出警署並驅散現場示威者，去到近葵芳地鐵站外的巴士站掃蕩。期間有警員手持長槍指向示威者以作驅趕。一批防暴警察突然衝向在警署門外聚集的人群，再撤退回警署。示威者開始戴上頭盔及口罩，仍然聚集在警署門外與警方對峙，氣氛緊張。

