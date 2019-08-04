我有正能量：親子郊心　社企帶基層家庭暢遊山徑

你有多久沒有好好聆聽雀鳥的叫聲，聞一聞林間樹葉的氣味？都市人與大自然的關係愈見疏離，有團體帶領逾100名深水埗街坊和義工，到城門水塘郊遊，除了抒發平日工作和學業的壓力外，亦藉機改善親子關係，用一個下午，學習重拾面對困難的勇氣。



烏雲密布的周日下午，40多個深水埗基層家庭在明愛社區中心和義工的帶領下，聚集到城門郊野公園的菠蘿壩涼亭內，等候由社企「遊沐」舉行的親子活動「自然體驗之旅」出發。可惜天公不作美，等候出發期間下起滂沱大雨，不少小朋友和家長不禁面露失望神色。



未幾，雨勢逐漸減弱，參加者在活動統籌兼「遊沐」創辦人威廉的指示下，分成8組出發，每組由自然導師、義工和基層家庭組成。雨後的山徑充滿水氣，地下不時有水流過，吸引小朋友目光，自然導師見狀沒有催促他們的腳步，反而鼓勵他們踩一踩、摸一摸，感受平日難得一見的「河流」。



活動的第一個環節就是改名，為了在3小時的活動中讓參加者遠離都市煩囂，導師規定參加者須為自己想一個以自然為主題的名字及動作，並以這個名稱互相稱呼。例如導師稱呼自己為「肥雞」，幾個義工、家長和小朋友亦各自叫自己做「大樹」、「大象」和「蟲蟲」等，大家輪流模仿各人的動作後，氣氛瞬間熱鬧起來。



接下來是「五感體驗之旅」，一段通往水塘邊大草地的郊遊徑，乍看平平無奇，但在導師引領之下頓時化身遊樂園：檢起一片樹葉，撕開可以聞到果香，小朋友嘖嘖稱奇；看見蝸牛，又可以試試用手指輕輕觸碰；路旁有不少楓香果，大家把它當保齡球玩起來，大人小朋友均玩得不亦樂乎。期間有人在路中央發現奄奄一息的蚯蚓，大家立即展開拯救行動，檢來樹葉作擔架，七手八腳把蚯蚓抬回泥土中。



帶同3歲兒子參加活動的勞太表示，小朋友出生後都沒有時間郊遊：「今次係個仔第一次接觸大自然，見到佢都好興奮。」威廉表示，很多基層家庭礙於時間和交通費等因素，接觸大自然的機會不多，然而自然環境正正有助消減壓力及改善親子關係：「好多人以為落雨就係唔好天，但係落過雨反而令活動完成得更舒服，希望參加者透過呢個體驗，知道大自然同人生一樣會遇上不同天氣，重要嘅係一家人互相陪伴同支持，咁樣無論遇上咩情況都可以選擇正面去面對。」

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

