修例風波﹕粗口辱罵記者阻採訪　警盡失民心

各區示威及不合作運動遍地開花，暴力衝突愈演愈烈，警方被指使用過分武力，行動期間更多次阻礙傳媒採訪工作。昨日（4日）傍晚，示威者轉港九新界打游擊，防暴警在多區發射催淚煙驅散示威者，不少記者履行天職，採訪現場最新情況，維護公眾知情權。惟網上有片段流出，防暴警員粗暴對待記者，除了不斷以粗言穢語辱罵，更多番推撞記者，行為令人咋舌。外界批評警方在近日處理示威衝突的手法不得民心，行動期間經常被示威者辱罵，最終警員因抵不住壓力就將情緒發洩在記者身上，是嚴重干預第四權及新聞自由。



逾一分鐘的片段所見，現場位於銅鑼灣告示打道、伊利莎伯大廈對出，大批防暴警員到場，一名男警員疑似被示威者辱罵後，突然撞向前方正進行採訪的記者，女記者追問警員：「前面呢位警員點解要推我哋？」現場警員突然發難叫嚷，「嘈咩呀嘈」、「收嗲啦」，記者多番追問被撞理由，警員未有正面回答，只是不斷「兇記者」。期間，一名男警大罵記者：「做咩啫你？」其他警員見狀，立刻「幫拖」，一名女警情緒激動大聲喝罵：「你係唔係真係記者嚟㗎？」女記者表明身份，並展示記者證，惟女警繼續指罵：「有證唔代表係記者﹗」更有警員質疑記者只是普通市民，要求記者除下保護裝備，態度惡劣。但從片段所見，記者佩戴的防護頭盔是印有清晰的「記者」字樣。



而過程中不斷有警員「手指指」，叫記者「走啦」，突然有警員大鬧：「X你老母」，並多番推撞記者，致攝錄機亦出現搖晃。在場記者被強行推上行人路，直至一名現場監察員冷靜要求警員不要推撞，緊張氣氛才得以緩和。



近兩個月來的示威衝突中，記者被辱罵及受傷個案不絕於耳。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，傳媒作為社會第四權，有責任報道真相，「如果連記者都唔禮貌對待，會令人反感，失咗民心。」他批評，將情緒向記者發洩更只會惹市民反感、失民心。



立法會議員葛珮帆則認為，要尊重新聞自由和第四權，非常時期希望警方和記者都互相尊重，各司其職，保持克制。而事件發展至今，曾有非記者或反對派人士穿着記者衣飾，阻礙警員執行職務，呼籲設勿假扮記者妨礙警方工作。