修例風波：荃灣藍衣人襲示威者　區議員質疑警放軟手腳沒理會

繼西鐵元朗站7月21日發生襲擊事件後，荃灣昨晚(5日)再發生結黨襲途人事件。荃灣區議員譚凱邦指昨晚8時起，先後有藍衣人及白衣人手持鐵通甚至刀在路德圍及眾安街一帶襲擊示威者及市民，至少一名青年被斬傷腳至見骨，另有一名50多歲路過的中年男子被扑穿頭須留院。



工黨社區幹事趙恩來指綜合各方消息，昨晚約8時，10多名藍衣人在路德圍聚集，手持𠝹刀及鐵通向穿黑衣的示威者施襲，相信當時已有人報案。及後示威者追趕藍衣人至大河道，但藍衣人往南豐中心逃去。



至晚上約11時，數十名白衣人，部分持刀向途人施襲，期間有市民流血受傷，甚至被斬傷見骨，之後才有救護車到場，但警方在救護車到場約15分鐘後才現身，而事發的3個多小時均未見警方蹤影。



民主黨荃灣區社區主任易承聰昨晚亦到場了解，他指11時後曾有群眾向多架衝鋒車指示施襲者逃去眾安街一帶，但警方未有理會，反而轉向另一方向駛走。譚凱邦批評警方「放軟手腳」，未有做足調查工作，亦拒絕上樓，選擇性調查，他將會在區議會跟進事件。



對於荃灣及北角分別有白衣人及藍衣人持木棍及刀襲擊黑衣人及途人事件，警察公共關係科高級警司江永祥今午(6日)在警方記者會指，昨晚11時收到首個緊急求助指荃灣有兩幫人打鬥，及後12時再收到另一緊急求助報案，兩個求助均在15分鐘後抵達。



江又指，昨晚7時許有人報案指北角發生打鬥，但當時有為數不少暴動人士包圍北角警署，故不能適時處理，至晚上11時後抵現場。對於被質疑為何數小時未有警員巡邏，江指昨有21間警署服務受阻，導致人手分配有問題。