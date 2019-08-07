探射燈：充電泊位常被霸　電動車冇得叉

推動電動車停滯不前，上月比亞迪突然終止全港充電站服務，削減已不多的充電配套，然而政府停車場的公共充電器亦備受批評，東網發現不少充電泊位多設於低層，且有3分2停泊的為汽油車，電動車車主經常白走一趟。電動車協會倡新增的泊位要設於車場高位或偏遠位置，否則再增加充電器都只是徒勞。



電動車車主阿樂日前利用手機應用程式，來到上環林士街停車場，無奈設於1樓的充電泊位大部分卻為汽油車停泊。他坦言，政府停車場未有做好規劃，電動車使用充電泊位只是優先，但其他車主卻「見位就泊」霸佔充電位，建議將大部分充電泊位遷移至高層。另一電動車車主陳先生亦指，充電泊位不足，即使列明電動車優先，惟停車場職員視若無睹。



政府停車場充電泊位大多設於低樓層，如林士街停車場有35個中速充電泊位設於1樓，下午約4時，全部充電泊位爆滿，惟只有4輛屬電動車，當中有3輛正在充電，其餘均為汽油車。油麻地停車場、荃灣停車場及黃大仙雙鳳街停車場等，位處較低樓層的充電泊位逾3分2車位被非電動車停泊；而只有3層的中環大會堂停車場，充電泊位的汽油車與電動車使用量參半。



電動車協會會長關卓明指，非電動車佔用充電位情況普遍，目前法例不容許將充電位劃為電動車專用，早前與當局開會後建議日後新增的充電位，設於最高最偏僻的位置。關續指，現時政府停車場主要以中速充電器為主，要為一輛車充滿電需12小時，是聊勝於無，真正能讓車主充滿電的私人充電位安裝時困難重重，促當局在政策上積極配合，否則難以普及。



根據運輸署數字，截至今年6月底，已登記電動私家車數目有1.15萬多輛。環保署數字顯示，開放予公眾使用的公共充電器有2308個，比例約為1比5，當局撥款1.2億港元，在未來3年擴大政府停車場充電網絡，將充電器總數增至約1700個，亦會在路旁停車位，安裝充電器作試驗等。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，現時部分酒店已把充電位設於停車場最高層，當局應好好借鏡，在未來新增泊位時倣效，亦應在現時已有充電器的停車場的高層再新增充電位，滿足電動車充電需要。



環保署發言人指，公共充電網絡主要是輔助設施，並非亦不能替代日常充電設施，有意購買電動車人士，應充分考慮日常充電安排。日後在政府停車場安裝新充電器時，會盡量設於遠離較多人使用和便利的位置，如停車場上層或遠離出口的泊車位，以增加電動車充電的機會。

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