政Whats噏：黃之鋒密會美領事　自詡為議員做中間人

近日反修例風波搞到滿城風雨，非建制派一員密密外訪兼同外國領事會面，實在耐人尋味。東網今午(7日)收到讀者報料，話尋日(6日)喺金鐘一間酒店見到香港眾志黃之鋒及羅冠聰，同美國駐港領事Julie Eadeh「密會」，而黃之鋒同羅冠聰分別回覆查詢時就話，係安排領事到訪立法會同議員會面喎！



讀者報料就話，尋日下午5點幾，話見到黃之鋒同羅冠聰對領事表現得「非常恭敬」，好似見到大老闆咁，覺得好不安同憤怒。而黃之鋒今日喺社交網站回應就話，尋日只係討論《香港人權民主法》嘅立法進程，亦促請美國停止出口催淚彈和橡膠子彈畀香港警察。



黃又話，自己過去曾到訪華盛頓，直接跟美國議員交流，羅冠聰喺今年5月更曾與美國國務卿會面，認為對比之下，今次喺香港同駐港領事交流，根本無乜特別。不過，據了解本月中立法會有8名議員，包括建制及民主派獲邀往美國見國會議員，直接溝通，唔知連議員都未做到嘅黃之鋒，同被DQ(褫奪議員資格)嘅羅冠聰，憑咩身份去做立法會中間人呢？