東網透視：義工錄製「有聲書」　助視障人士縱橫書海

為了令視障人士都可以縱橫書海，盲人輔導會約在上世紀60年代起製作「有聲書」，現已錄製近7400本，連同點字書，館藏書籍達22000本。退休公務員周蓓過去4年來義務錄製「有聲書」，至今已廿多本，是名副其實的「說書人」。



周蓓退保前曾在政府擔任傳譯員，更是回歸前中英談判時的中英傳譯員。她小時候已期望為視障人士服務，一次在網上看到盲人輔導會招聘義工，逐前往面試。當時她的「面試官」是錄音室監製方家銘，方指視障人士對聲音要求甚高，沒有懶音、聲音悅耳均十分重要，義工更要有簡單的英語能力，而周蓓就完全符合資格。



錄製「有聲書」的義工絕非只朗讀書本內容那麼簡單，有時要讀出「中英夾雜」的書本內容，而讀小說時更需要代入情節，繪形繪聲。周蓓曾錄過一本講述廣東話文化的書，該會訊息無障礙中心經理陳麗怡笑言，周蓓十分斯文，起初對於她要錄製含有粵語粗口的書籍感到驚訝，聆聽時亦覺周讀得很文雅，「好似教學咁，完全唔覺得粗鄙」。



周錄製的第一本書是西式糕點食譜，她笑言不太愛下廚，加上是第一本錄書，讀得有點生硬。至今她已錄製了12本書，又曾讀自己出版的書籍，就如娓娓道來自己的故事。



方家銘表示，他們會根據義工的專長或其聲線去安排錄製不同的「有聲書」，例如富有中國風聲線的義工，讀武俠小說時就如說故事，故會安排錄製相關書籍。輔導會現有40名「有聲書」義工。該會訊息無障礙中心經理陳麗怡笑言，義工均十分「長情」，故現時不缺義工，但仍希望有年輕新血加入，令「有聲書」更加豐富和立體。



現時盲人輔導會的「有聲書」有近半為文學及小說類，兩成四為人文及歷史，一成一屬藝術及生活百科，其餘為電腦、科學、教育、學習及心理勵志，可供會員借閱，書本會夾附一隻光碟，供借閱人士播放，另外又可透過網上圖書館聆聽錄音。