修例風波：民航局發重大安全警示　傳國泰拒交示威員工名單

內地民航局昨日(9日)發出重大航空安全風險警示，要求因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空滿足三大要求，包括於今日(10日)起安排參與反修例遊行及暴力衝突的機組人員，暫停執行飛往內地航班職務。消息指，國泰未有明確向員工表達會執行「停飛令」，國泰管理層亦向員工傳達訊息，指不會向內地部門提交曾參與反修例示威的員工名單，認為員工有自由表達意見。東網正向國泰查詢。



國泰航空有員工早前因為參與反修例示威，被控暴動罪但未有被停職。內地民航局昨傍晚發出新聞稿，指國泰先後發生飛行人員參與暴力衝擊，被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成惡劣社會影響，增加了香港輸入內地的航空安全風險。



民航局向國泰提出3點要求，由今日零時起，立即停止對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及曾有過激行為的人員，在飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。



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