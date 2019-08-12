修例風波：葵芳站充斥化學味　青年向上班族派口罩

修訂《逃犯條例》觸發示威衝突不止，昨日(11日)多區發生警民衝突，警方更在葵芳港鐵站內施放催淚煙。有身穿黑衣的年輕人今早(12日)在上班繁忙時間，自發在葵芳港鐵站內外免費派發口罩，並呼籲乘客戴口罩搭港鐵，以防吸入殘餘化學物。



葵芳站大堂閘內範圍，部分地磚疑沾有白色粉末，空間瀰漫着淡淡化學氣味。不少乘客出入閘時亦戴上口罩，或是用毛巾、紙巾等掩着口鼻。而港鐵站內職員亦戴上口罩。



另外，區議員吳劍昇及社區主任唐皓文在該站外向街坊表示，擔心有化學殘餘物影響健康，呼籲市民盡量不要使用葵芳站，轉而到荔景或葵興站搭港鐵。



港鐵表示，葵芳站抽風系統是獨立，沒有與隧道相關系統相連，車站當晚已提早關閉清潔，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機等，亦清潔了車站風扇及抽氣設施。



港鐵續指，理解公眾對催淚氣體關注，今天已積極與相關專業人士及海外鐵路營運者接觸，研究有否需要再跟進的地方。港鐵強調，葵芳站相關事件及行動極有可能影響乘客和職員的安全，對此表示非常遺憾，管理層今天已與警方會面表達關注，促警方執法期間必須先顧及員工及乘客安全。