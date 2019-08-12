修例風波：港澳辦指示威者暴力犯罪　香港出現恐怖主義苗頭

香港反對修訂《逃犯條例》的風波未平，國務院港澳辦周一（12日）下午4時在北京召開3周以來第3次記者會評論相關事務。港澳辦發言人楊光表示，激進示威者攻擊警員的行徑已構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭，又形容香港已走到一個重要關頭，各界應向一切暴力分子說不。



楊光表示，香港極少數示威者周日（11日）在長沙灣警署、尖沙咀警署、灣仔警察總部等，向警察投擲汽油彈，導致警員燒傷，當局對這種喪心病狂、不計後果的嚴重犯罪行為，表示極度憤慨和強烈譴責，同時向受傷的警員致以慰問。他又指，激進示威者屢用極危險的工具攻擊警員，是對香港市民生命安全的嚴重威脅，必須堅決依法打擊。



楊光稱，所有關心香港前途的人應向一切犯罪行為說不，向暴力分子說不，止暴制亂、恢復秩序，這也是香港當前壓倒一切最緊迫的任務。今次是港澳辦第3次就香港局勢講述其立場及看法，惟今次記者會沒設提問環節。



中聯辦同日亦發聲明，發言人指周日有極少數激進暴力分子使用了大量具有高殺傷力的武器，甚至用大口徑強力射擊裝置襲擊警署，世上任何一個地方都絕不能容忍這些令人髮指的極端暴行。如果任由這些恐怖暴行蔓延，香港將滑向無底深淵。發言人又對受傷警員表示深切慰問，並對全體警隊的家人親友長時間來默默支持、忍辱負重，表達誠摯慰問。



香港立法會議員胡志偉認為，港澳辦有將香港形勢升級的趨勢，即容許警方使用更大武力。而中央政府過去多次表示不會動用解放軍，但今次用上「毫不留情，絕不手軟」，是要令警隊解放軍化，升級武力及大開殺界，利用內地鎮壓群眾方式去鎮懾香港市民。



胡又指，政府過去未有利用政治方法去解決問題，反而與警隊連成一線想要香港玉石俱焚，是非常不道德，亦顯示出政府的卑鄙無恥。