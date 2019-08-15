新居屋攪珠　白表家庭抽中首號碼才穩獲揀樓機會

房屋委員會今早(15日)在樂富房委會客務中心，為「出售居者有其屋計劃單位2019」及「白表居屋第二市場計劃2019」的申請，舉行攪珠儀式，以決定詳細審核申請人資格的先後次序和合資格居屋申請者最終優先選樓次序。其中「出售居者有其屋計劃單位2019」首10個號碼為48、63、32、03、57、18、80、47、51、56。



申請人可按房委會發出的確認書編號最後兩個數字，對應攪珠號碼，以估計中籤機會。資助房屋小組委員會主席黃遠輝稱，家有長者優先選樓計劃申請者，若屬首5個攪出號碼有機會揀樓。一般家庭申請者方面，首3個攪出號碼有機會揀樓，當中以綠表一般家庭機會較大。至於單身人士申請，若屬首個攪出號碼才有機會揀樓。



他指今次收到30.9萬份申請，包括26.2萬白表及4.7萬份綠表。單人申請17.3萬份，一般家庭申請逾10萬份，其餘是3萬份家有長者優先選樓計劃申請。6個新居屋屋苑4871個單位，連同上期居屋剩餘未能交易的33個單位，共提供4904個單位，預留1500個單位予家有長者優先揀樓計劃，500個預留予單身人士，其餘2904單位留予一般家庭申請。



不過，記者依據上述數據計算，今期綠白表名額為五五比，家庭綠白表名額各約1435個，以白表一般家庭8.9萬份申請計算，即首1個號碼才穩奪揀樓機會，綠表一般家庭有1.7萬份申請，即首8個號碼可揀樓。



至於單身配額500個，綠白表各佔一半。白表單身有16.3萬個申請，即使首號碼亦極小機會中籤；綠表單身申請有1萬份，即首2個號碼穩奪中籤。



6個新屋苑包括何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥街西凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，創下復售居屋以來數量最多的一期，售價介乎156萬至529萬港元，今日攪珠後，11月揀樓。



至於「白表居屋第二市場計劃2019」首10個號碼，則為98、06、60、29、57、33、65、63、28、90。