修例風波：周六光復紅土遊行　警發反對通知書

反修訂《逃犯條例》遊行此起彼落，有市民於本周六(17日)發起「光復紅土」遊行，由紅磡碼頭舊巴士總站起步，遊行至宋王臺花園，但今(15日)遭警方以公眾安全為由發出反對通知書。



申請人李軒朗表示，與律師商討後會上訴，會視乎上訴結果再決定相應安排，坦言對上訴沒信心。他提醒若市民周六仍參與或會被控非法集結，又指自己雖是申請人，但並無資格代表任何有意參與的市民，故不會呼籲市民在周六做或不做任何事。他即場焚燒反對通知書的副本，以示抗議。



李稱，根據《基本法》香港人有集會遊行示威的自由，但警方由6月至今已至少7次發出反對通知書，當中全數與修例風波有關，批評警方作出違憲和違反人權的事前限制，對香港人行使言論自由採取過分規則，要求警方停止打壓人權和自由，形容情況有如實施戒嚴。



另外，李稱紅磡、土瓜灣一直飽受低價旅行團問題困擾，居民生活大受影響，是次遊行其中一個目的是驅逐這些旅行團，指原本很有信心能和平遊行，若本周六仍有市民上街，並遭警方驅散而受傷，警方必須負上全責，他呼籲警方保持克制，停止在民居和地鐵站使用化學武器。