修例風波：深圳集結武警配備水炮車及推土機

香港修訂《逃犯條例》風波持續兩月未息，大陸武警裝部隊連日來在深圳集結，有外媒拍到武警周五（16日）亦有操練，令外界關注北京會否軍事介入香港局勢。有內地軍事評論員形容，目前在深圳集結的裝備已達「準軍事部隊」規格，可見的裝備包括裝甲車、水炮車、推土機。



多家外媒連日來拍到大量武警及軍車停泊於深圳春繭體育館。有大陸軍事評論員認為，這些武警都是有備而來，明顯針對香港示威浪潮。裝備中有推土機，是典型的「排障」裝備；另有吊臂車，當遇上路面車輛堵塞或水泥屏障，連推土機都無法應付時，便用吊臂清除。部隊亦帶備照明、播音器、水炮、攝錄機等工具，以方便取證。



評論員亦指，照片可見大量有篷大型卡車，估計警力非常充足。若遇上示威者築起人肉屏障，武警可一方面發射水炮，一方面排成盾陣，驅散人群，過程中勢必涉及使用非致命暴力和裝備。



有台灣軍事專家就指，目前北京只派武警在深圳集結，以震懾香港示威者，但估計除非出現極端情況，否則北京不會貿然出動解放軍。如北京真的決定派解放軍，第一步將出動駐港部隊，在這之前也許會利用「換防」的名義，為駐港部隊增援。