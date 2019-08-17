政Whats噏：湯家驊倡設委員會商特赦名單　陳曼琪批奪政府管治權

反對修訂《逃犯條例》嘅行動愈演愈烈，行政會議成員湯家驊今(17日)出席電台節目時建議成立「真相與和解委員會」，委員會可向特首建議特赦名單。香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪狠斥湯家驊嘅建議不公義，唔單止將香港法律制度連根拔起，根本就係爭奪政府嘅管治權。



湯家驊指出，雖然政府有權立法禁止市民喺重要地方集會，但政府要先宣布香港進入緊急狀況，咁做距離中央介入只係一步之遙，而佢創立嘅民主思路參考咗海外經驗，建議成立「真相與和解委員會」，有別於坊間爭取嘅獨立調查委員會，目的係要令社會復元，而唔係懲處任何人，委員會亦可以向特首建議特赦名單。



陳曼琪指出，2014年違法佔領行動至今，有部分人仍未被起訴，已向社會發放錯誤訊息，令部份犯咗法嘅人可以逃避法律責任，而湯家驊倡設嘅委員會冇法理基礎，更加係一個政治性嘅委員會，若可提出特赦名單，即係取代律政司嘅檢控職能，唔單止係衝擊政府管治，根本係爭奪政府嘅管治權。佢直斥湯提出嘅建議唔公義，違背法律面前人人平等嘅原則，強調現時必須盡早停止暴亂，盡快檢控犯法嘅人同交由法庭審理。



時事評論員陳雲生狠斥湯作為資深大律師，唔應該提出呢種不負責任嘅言論，建議只會添煩添亂，委員會可提出特赦名單根本係越俎代庖，令現時參與遊行嘅年輕人有不必要嘅期望，以為毋須承擔法律責任，更加有恃無恐，做出更激烈嘅行動。佢指中央政府多次表明現時反修例行動已演變成類似恐怖活動，若日後真係變成恐怖活動，亦非特區政府所能處理，因此若該委員會提出特赦名單，而特區政府最終做唔到，等如令政府失去誠信。