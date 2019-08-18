修例風波：警濫放催淚彈致不適　葵芳居民叫苦

葵芳上周日(11日)爆發激烈警民衝突，警方在港鐵站內及葵芳邨一帶施放催淚彈驅散示威者。約10名葵芳居民今日(18日)在立法會議員梁耀忠陪同下召開記者會，指當日催淚煙波及的葵富路及葵仁路一帶有大量民居，造成多名長者及小孩不適，強烈譴責警方濫放催淚彈，又要求警方停止在民居附近使用化學武器。他們之後到葵芳警署遞交請願信。



葵芳邨居民古小姐居於2樓，其69歲母親自上周日起不斷咳嗽，眼睛刺痛，一星期看了2次醫生，又需照肺，其10歲兒子鼻敏感的徵狀亦加劇。她不滿警方不斷叫居民回家，卻又在民居附近放催淚彈，避無可避，「點解喺屋企對眼都有問題？點解差人唔係幫我哋？依家係害緊我哋，連抖氣都有問題。」



另一街坊Irene指，當日她在家剛吃完飯，突然聞到濃烈臭味，看新聞方知警方發射催淚彈。她指當時感非常暈眩、心跳加速，翌日仍一整天聞到催淚煙味，直至鄰居教她用清水沖洗鼻腔才有好轉。她表示，一般居民根本不懂如何處理催淚彈後遺症狀，對警方胡亂發射感非常憤怒。



有街坊指當日情況混亂，需靠市民互助自救。詹小姐憶述當晚在葵涌廣場目睹一位女士拖着一對年幼孩子，因到處封路不知如何回家，又怕警察隨時衝入商場，她見狀便陪同他們前往港鐵站上車離開。她指，當時站內瀰漫濃烈氣味，回家後皮膚開始嚴重過敏，「起一粒一粒，好痕，𢱑到流晒血」，她後來看了兩次醫生，需要用類固醇藥膏。詹不滿港鐵拖延數日才開始在站內進行清潔，影響街坊健康。



梁耀忠表示，事發當日有20多人進入其位於葵芳邨的辦事處躲避，亦收到20多個求助電話，之後每日亦有收到居民電話，擔心警方再放催淚彈。他指，曾邀請警方到區內向居民交代催淚彈的影響，以及如何保障居民安全，惟警方遲遲未回覆。