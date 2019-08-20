62歲老翁疑遭警濫用私刑片段曝光　拳打下體警棍戳肛門

警員濫暴問題備受關注。有政黨接獲個案，有軍裝警察向一名62歲毫無反抗能力的長者連環使用各種私刑。事主鍾先生今年6月25日晚上11時左右在上水醉酒與人爭執，其後被指襲警被捕，並送往北區醫院急症室。他被送往急症室獨立病房後，遭兩名軍裝警員連環使用私刑虐打。



協助事主的立法會議員林卓廷今(20日)陪同事主的兩名兒子召開記者會陳述事件，並播出事主被虐打片段。



事發於6月26日凌晨2時23分，片段是在北區醫院獨立病房的醫院隱蔽鏡頭所拍攝，可見鍾先生雙手被綁在病床上，兩名有佩戴手套的軍裝警員連番對其拳打下體、掌摑面部、衣物掩蓋口鼻，大力按壓眼睛，拗手指及手腕，且用電筒近距離照射鍾的眼睛，更用警棍拍打其下體，事主甚至被警棍戳下體及肛門。期間事主不甘受辱，曾一度用頭撼向床邊尋死，情況持續20多分鐘。鍾最後於被捕翌日、即26日晚上11時被釋放。



鍾先生的兒子表示，父親一開始不願透露詳情，只着家人趕快離開醫院。到家後，家人再三追問父親才願說出被打詳情，父親在虐待期間一度被拒絕讓他上廁所而一度失禁，而警員竟多番將染尿的床布塞入父親的口中。



他表示，父親獲釋後，身體出現多處瘀傷，右手無名指更被活生生拗斷，下體承受極度痛楚。他更指，警員曾一度恐嚇事主「我搞埋你老婆，搞埋你屋企人」，並逐一讀出事主太太及兩名兒子姓名。家人對此事感驚慌，6月27日到警察投訴課投訴，至今仍未獲回應，他指摘警方對一個毫無反抗力的年邁長者如此對待，做法無法無天。



林卓廷指出，根據《刑事罪行(酷刑)條例》，公務人員或以公職身份行事的人，無論屬何國籍或公民身分，如在執行公務或本意是執行公務時，在香港或其他地方蓄意使他人受到劇烈疼痛或痛苦，即犯施行酷刑罪。最嚴重可處終身監禁。他會將有關證據交給警方，要求立即將涉事警員停職，並展開刑事調查。



警方表示，高度關注該宗涉及有警務人員懷疑在北區醫院病房內，襲擊一名病人事件，已即時將案件交由新界南總區重案組，沿刑事方向跟進調查。