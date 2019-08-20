修例風波：譚惠珠倡2022年檢討一國兩制　料需時最少兩年

《逃犯條例》修訂風波至今持續逾兩個月仍未平息，基本法委員會副主任譚惠珠日前接受傳媒查詢時指出，在下一任特首上任後，即2022年，應由全國人大常委會領頭檢討「一國兩制」，了解當中「有甚麼是香港做得不足，有甚麼是中央做得不足，香港在中國發展的地位有甚麼可以改善，扮演甚麼角色」，又認為中央政府和香港政府均需反思，未來應如何幫助香港人認識「一國兩制」、國家主權和管治權。



對於連日來不斷升溫的示威衝突，譚感到十分憂心，希望能盡快平息，但認為事件不會動搖中央政府推行「一國兩制」的信心，但有需要檢討「一國兩制」，形容國家與香港之間是「命運共同體」，直言香港不可以再拿起英國旗揮來揮去，亦不可以要求美國對香港提供充足的「糧草」。



譚又指，平息風波首要條件是回復法治，但不認為民間一直要求成立獨立調查委員會有助平息風波，強調過往的獨立調查委員會均是在事件完結後才開始調查，若其目標是警察，則已有監警會調查，認為不需要獨立調查委員會，認為示威者其他訴求不合理。至於社會上的各項不滿，則可循《施政報告》中處理。