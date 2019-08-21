儲印花換不銹鋼叉筷　外賣走塑2個階段勁慳240萬套餐具

外賣走塑計劃第二階段圓滿結束，源頭減廢走即棄餐具！由環境運動委員會（環運會）、環保署與餐飲業界合作舉辦的「外賣走塑 餐具先行」計劃第2階段剛於本月9日結束，署方與全港近700間食肆合作，當中包括逾30間餐飲企業旗下超過630間分店、政府場地內50多間飯堂和餐廳，成功節省約120萬套即棄餐具，2個階段合共節省240萬套餐具。



在推廣計劃下，市民在參與食肆購買外賣餐時，若不索取即棄餐具，便可獲1枚印花。只要集合6枚印花，便可免費換取可重用不銹鋼餐具，或由個別食肆自行提供的優惠或贈品。以參與計劃的翠華集團為例，計劃2個月共已減少派發即棄餐具2.4萬多套，成效顯著。



「推出計劃之後我哋見到唔少客人會自備餐具，不銹鋼餐具亦都好受歡迎。」翠華行政總裁李祉鍵表示，非常開心翠華可以為環保出一分力，又指集團樂於起帶頭作用，為行業開創先河，減少使用即棄外賣餐具，「我認為環保一定要持續先至有效，如果計劃再有新一階段，我一定會再踴躍參與支持。」



「非常贊同呢類計劃，香港人係時候用少即棄餐具。」從事電影行業的黃先生指，工作環境中有很多時候是全組數十個同事「放飯」，當中有部分人本身已經會自備餐具，顯示這個環保做法愈來愈普及，「如果係買外賣拎返屋企食，就更加唔應該要即棄餐具啦，屋企有啦嘛。」另外，他又認為計劃中換領不銹鋼餐具頗具吸引力，如再推出下期計劃他亦有意換領。另一名市民黎小姐亦稱，計劃提供誘因予市民減少使用即棄餐具，「用不銹鋼餐具對環境好，當然支持。」



「外賣走塑 餐具先行」推廣計劃分兩階段推行，首階段於去年11月16日至今年1月15日進行，3大快餐連鎖店參與該先導計劃，顧客「走塑」可獲贈印花，集齊6個印花有賞，成功從源頭減少了約120萬套即棄餐具。第2階段於今年6月10日展開至8月9日，參與食肆擴大至700間，計劃2個月成功減少使用約120萬套外賣即棄塑膠餐具，2個階段合共節省240萬套餐具。如市民已集齊6個印花，但尚未換領不銹鋼餐具，可攜同印花卡正本，於9月10日或以前到9個指定地點換領。