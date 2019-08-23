探射燈：免疫療法未納名冊　癌患無資助如等死

肺癌為本港癌症的頭號殺手，近年出現能提高存活率及減少後遺症的「免疫療法」，但一直未被納入藥物名冊，其高昂價格令不少無能力負擔的患者錯失治療機會。關注團體促政府加快把相關藥物納入資助範圍，趁《香港癌症策略》上月推出，立法會議員亦認為食物及衞生局應檢討以成本衡量的藥物名冊制度。



現年64歲的陳伯，2年前確診第4期肺癌，接受2次電療後變得容易疲倦及影響進食，及後改以免疫療法，經過30次治療後效果良好，惟他每次治療需要的藥物索價約4萬港元，且每3至4星期便要接受治療，至今已花費逾百萬港元，幾近耗盡積蓄，需要家人幫忙。陳伯坦言，若將來無力負擔也無辦法。



74的伍伯則比較「好彩」，由於太太曾於公營醫院工作，受惠公務員親屬身份，獲政府資助使用免疫治療藥物。伍伯3年前確診第3期肺癌，自費近30萬港元應付首2個月免疫治療藥費後，成功獲政府津貼餘下藥費。他稱接受治療後，腫瘤已見縮小，至今接受約20次治療，病情已基本受控。伍伯坦言曾於病人組織中見過不少10多歲的癌症病患者飽受折磨，令他感到痛心，希望政府能資助更多人接受免疫治療。



癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示，以往不斷向政府提出把免疫治療藥物納入藥物名冊，惟獲覆「還需要實證臨床數據」及「有其他藥物更需要處理」等，促政府提高藥物數據透明度、加快把藥物納入資助。



香港聯合腫瘤中心顧問及臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，免疫治療已證實能提高存活率及減少後遺症，完成免疫治療後半年出現後遺症的個案僅為使用化療的5分之1。李相信目前是價錢因素令醫管局需要再三考量，他理解把該藥納入資助範圍會增加庫房壓力，但他希望每位病人都能得到適切治療。



醫管局發言人指，免疫療法中的藥物屬藥物名冊中沒有安全網資助的自費藥物。該局設有既定機制，由專家定期評估個別藥物是否適合納入藥物名册，會繼續留意不同癌症藥物的臨床醫療和科研實證的最新發展，檢討藥物名冊和安全網的資助範圍。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

