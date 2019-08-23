「老鼠」涉汽油彈擲警署　控方稱有3人認出被告

灣仔警察總部外及跑馬地分區警署於6月7日的短短半日內，先後遭人投擲汽油彈縱火，警方事後拘捕4名男疑犯，其中疑為主犯、綽號「老鼠」的25歲男子莊鑫淼被控2項縱火罪，案件今(23日)在東區法院再訊。



控方指一名休班警員、一名便利店職員及一名油站職員已認出被告，休班警曾在事發後駕車尾隨被告車輛並看到車牌，兩名職員分別認得被告曾買啤酒及入油，警方在被告車上檢毒品氯胺酮，運輸署確認被告是涉案私家車登記車主，警方爆炸品處理組及消防處化驗過現場檢獲物品證含有加燃劑。



控方稱尚需時檢查被告3部手提電話、事發時穿着衣物與現場檢獲的證物，包括玻璃碎片的DNA校對，預計9月中才有化驗結果，又指事件雖暫無目擊證人，但針對被告的環境證供相當強，加上案情嚴重等原因，繼續反對被告保釋。



拒絕律師代表的被告反駁指，有不在場證據證明事發時他落樓買飯，回家一刻尚未發生跑馬地警署遭擲汽油彈，卻已有一隊警員在其住所大堂守候，他獲保安通報而未回家，被告稱同日稍後在北角一大廈被捕及遭警員毆打，他身穿的衣服與閉路電視的疑犯不同，沒戴口罩及帽，身上無火機，被告強調「100%唔係縱火疑犯」，是警員「收咗錢要屈我」，形容是「黑獄」。



被告續指，從無休班警員在認人手續中認出他，會面紀錄中警員搞錯其車牌，加上警方聲稱已拘捕5名疑犯，卻只有他一人被正式檢控並還押了兩個多月，對他不公平。他提出以10億港元申請擔保，並列舉多位名人名字稱可作人事擔保。控方回應即使被告有10億港元也會反對保釋。裁判官下令將被告繼續還押，案件押後11月12日再訊。