東網透視：視障青年病情惡化棄文職　熟記數百穴位當按摩師

一雙手可幫人按摩消除疲勞，也可握成拳頭打拼未來。90後視障人士杜偉發在中四時確診視網膜色素病變，完成大學後從事電腦技術支援工作，但病情惡化影響工作，毅然轉換跑道，接受按摩師訓練。眼前的黑暗並未有阻礙他尋找光明的決心，他無自怨自艾，更引用聖經勉勵自己及年輕人：「不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」



即將27歲的杜偉發（阿發）身材魁梧，斯文有禮，談吐大方，現時左眼視力少於1成，右眼有約4成視力，但視野只約10度，眼角周邊一片漆黑，「隔著個管睇嘢」，因看不到腳邊物品而經常被絆倒，病情更不斷惡化：「唔知邊一日我就會徹底失明。」



他憑著堅毅努力，升讀大學修讀電腦科目，畢業後於中學任職電腦技術支援員，工作穩定，但日益退化視力開始影響工作，唯有辭職。他領略視障人士求職非常艱難，「如做收銀，連紙幣數值都睇唔到，無可能做到，做接線又失去想幫人的意義」，用上5個月搵工，他在香港盲人輔導會接受復康服務時，因得悉該會的職業支援及發展中心有按摩培訓課程，便接受訓練。



阿發說，學習按摩比想像中因難，不單要憑觸感記熟人體數百個穴位，也要不斷按壓出力為客人舒筋活絡。他即將畢業，並已獲按摩店聘用，薪金僅及以往電腦工作的一半。人生跑道轉變，阿發並無抱怨，反而激勵自己及身邊人：「真正的價值並不是你可以做到啲咩，而係你盡力去活出應有的價值。」他現時學以致用，閒時也會幫媽媽按摩舒壓。



該職業支援及發展中心社工郭碧琪表示，為視障人士而設的按摩培訓課程踏入第17屆，全日制課程為期7個月，有8科，會邀請內地醫師到港教授按摩理論和手法，至今已有170名學生順利畢業，9成學生成功入職。



她承認視障人士就業困難，按摩師是職業首選，其次為文職及接線生，認為僱主只需在工作場所中加裝視障人士專用的發聲軟件或放大器，可提升視障人士的工作能力，促請政府及商界建立傷健共融工作間。