修例風波：3男女涉襲擊女記者舔鏡頭　學者斥狂燥變態

有團體發起「萬人包圍香港電台」行動，現場陷入混亂，有市民以粗口辱罵在場記者，混亂中，本報女記者疑被人從後用腳踢其右大腿近臀部位置，轉身看到一名戴太陽眼鏡的中年男示威者向她手指指，怒氣沖沖，女記者的背囊更慘被人扯爛。



現場愈來愈混亂，一名女示威者衝向本報女記者，手持標語阻擋鏡頭，期間疑猛力推女記者的相機，導致相機撞向女記者的右眼。之後，有一群人包圍現場記者，質問：「你係邊間記者？」警員不斷隔開雙方，仍有示威者圖行近現場記者，高舉手機及拍攝記者。



集會結束後，一名戴太陽眼鏡的中年女子聲稱被本報女記者推阻，向現場警員求助，女記者向該女子展示記者證後，該女子露出笑容靠近女記者，突然伸出舌頭舔舐女記者的相機鏡頭，並試圖咬鏡頭，被警員阻止。本報女記者在過程中右大腿及右眼受傷，自行到醫院求醫，並向警方報案。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，該批對記者使用暴力的示威者太狂燥變態，形容該名舔記者相機鏡頭的女示威者已失去常性，是自取其辱的行為。他促社會勿誤把報道事實的記者當成黑衣人，並應尊重記者採訪。