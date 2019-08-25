南丫島碼頭簡陋輪椅客難上落　改善工程年底開展

現時全港有超過100個公共碼頭，為改善位處偏遠地方的碼頭設施，政府早前提出「改善碼頭計劃」。發展局局長黃偉綸今(25日)在網誌表示，預計計劃首項工程「重建南丫島北角碼頭」待撥款後，今年底前可開展，預計施工期為2年。有居民相信，項目有助年長村民及坐輪椅人士出入北角新村等地。



網誌提到，政府一直為公共碼頭進行定期檢查及維修，部分已使用多年，開始出現老化，或未能滿足現時的使用需要。計劃會加強碼頭的結構安全、改善及增添配套設施。首階段計劃涵蓋10個新界及離島的偏遠公共碼頭，包括位於東平洲、荔枝窩等，「重建南丫島北角碼頭」工程則是首個項目。



位於南丫島北面的北角碼頭早年由村民興建，現時每日有約400名乘客使用。惟碼頭設計簡陋，不能放置跳板，船隻只能將船頭靠近碼頭讓乘客上落，此舉容易受海面大浪影響，靠泊情況不理想，故需重建。土木工程拓展署工程師許伊琳表示，新碼頭將提供更多泊位，並會增添上蓋、斜道、座椅等。在北角新村居住逾75年的原居民代表周慶福相信，新碼頭對村民幫助很大，希望工程盡快開展。