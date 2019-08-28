修例風波：麗晶住客不滿先斬後奏改密碼　管業處稱會檢討

上周六(24日)觀塘遊行後，九龍灣麗晶花園管理處突然改大門密碼，有穿黑衣住客進入大廈被阻，引起居民不滿。麗晶花園住客今晚8時半與管業處舉行交流大會，有約800人參與，現場群情洶湧，居民一度集體高呼「講大話」，又在業委會各人步上台時喝倒彩，對業委會表達強烈不滿。麗晶花園管業處助理總經理蘇冠成於會上表示，收到居民關於本月24日管理處突改密碼的投訴，管業處會吸取教訓及檢討。



大會舉行期間，兩隊共約50至60人的保安人員進入屋苑範圍，再次引起居民不滿，有人試圖將保安趕離屋苑。蘇冠成稱，據估計會有800人參加居民大會，因此需增聘人手實行人流管制和維持安全。蘇亦承諾，聘用保安的費用不會由業委會支出，即不會入居民數。有居民質疑，麗晶花園沒有業主立案法團監督資金去留，要求其張貼由瑞安物業管理公司發出的支出證明。



有居民指，於管理處改密碼當日無法打通蘇冠成的電話，亦有人指打通電話後，蘇表示沒有空，不會到麗晶花園處理事件。惟蘇否認，並解釋當日剛抵港，因而無法處理當日的事件。他又指，當日有保安聽到有人高呼「15分鐘內出嚟，如果唔係攻入管理處」，又因玻璃窗被打爛，恐慌之下報警，惟居民稱並無此事，麗晶花園保安部安先生亦指，當日曾到場巡查，未見有設施損壞。蘇解釋，玻璃窗是被撬開。