政Whats噏：網民去錯地方示威　岑子杰送上門遭挑機

政壇上除咗政黨，仲有唔少民間組織，有時政壇人士可能會有多重身份。有網民今早(29日)發起一個名為「聲討民陣(民間人權陣線)」嘅示威行動，但去錯另一民間團體「香港彩虹」會址。身兼民陣召集人、香港彩虹執行幹事嘅岑子杰就自行送上門，早喺網民集合地點等待，其後仲被示威者挑機。

網民原定早上11點喺佐敦裕華國貨門外集合，岑子杰就提早10分鐘左右抵達，仲帶備大聲公。大約11點左右，有女士主動向岑查詢，但就被岑反問係屬咩組織、「過嚟反乜嘢」等等。隨後就有十多人上前指罵岑，批評佢攪亂香港，亦質疑佢着黑色衫，又用粗言穢語鬧佢，仲批評佢「打爛飯碗」、「罪魁禍首」、「暴徒」，同時有數名支持岑嘅人士就大嗌「香港人加油」，雙方引起混亂。期間有幾位便衣警察曾上前分隔兩批人士，不過警察都無一幸免，照樣被鬧。

其後約30人喺佐敦立信大廈，即香港彩虹會址地下示威，佢哋批評民陣聲稱和平、理性、非暴力，但每次遊行完都會為香港帶來腥風血雨，批評民陣係暴亂嘅始作俑者。喺佢哋開始示威後不久，岑就走到立信大廈，欲與示威者溝通，但雙方嘅支持者卻各自嗌口號同埋對罵，再次引起混亂。之後岑喺彌敦道行人路上向尖沙咀方向行前幾十米，但只有一兩人跟隨，仲一直向岑講返自己嘅親身經歷。至於立信大廈果班就冇跟，一路喺度高叫口號，最後有市民向佢哋大叫，要求佢哋離開，班示威者先散去。

面對咁嘅情況，岑就解釋香港彩虹唔係民陣成員之一，仲話覺得佢哋堅持喺度示威好有趣，希望佢哋喺情感上發洩完，心情應該會好啲。對於示威者指控佢係暴徒，岑就話自己成世人都未衝過，質疑示威者到底話邊個暴徒。