城隧公路3車撞1死12傷　九巴車頭被插穿車長送院亡

【18:00】運輸署宣布，早前受意外影響的城門隧道公路往沙田方向近美城苑的全線已解封。

【17:35】據了解，姓周車長在2001年入職，今日（29日）清晨5時許開工，原定下午4時下班。周已婚，與妻子育有2名子女，他們均年約20餘歲。

【15:54】據了解，身亡車長姓周，駕駛涉事路線多年。九巴發言人指，九巴已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者，並會配合警方調查。九巴對此交通意外非常難過，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，九巴會向傷者及死者家屬提供適切協助。

【15:31】九巴車長送院後不治。

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沙田發生嚴重交通意外，今日（29日）下午1時許，一輛田螺車、一輛貨車及一輛來往烏溪沙及葵涌邨的40X線雙層九巴，分別沿城門隧道公路往沙田方向行駛，至近美城苑對開時，前行的田螺車疑因應交通情況收慢車速，尾隨的貨車及九巴卻懷疑收掣不及，分別撞向前車，其中貨車車尾更直插入九巴車頭，車長受傷被困，有其他駕駛人士見狀，慌忙協助報警。

警方、消防員及救護員接報趕至，消防坍塌搜救專隊亦奉召到場協助，初步得悉意外中共有13人受傷，當中包括3車司機，以及7女3男九巴乘客，其中九巴車長傷勢嚴重，由消防員救出時已經昏迷，輕傷乘客在路邊待援，全部傷者經初步救治後，再由救護車分別送往瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及仁濟醫院治理。其他沒有受傷的九巴乘客，則轉乘另一輛九巴繼續行程。

涉事九巴車頭毀爛不堪，貨車車頭亦損毀，擋風玻璃爆裂。警方目前正循車速、路面情況、車輛機件性能、司機精神狀態及駕駛態度等方向，進一步調查意外原因。

運輸署宣布，因交通意外，城門隧道公路往沙田方向近美城苑全線，城門隧道公路往荃灣方向近美城苑的快線需要封閉。現時在城門隧道公路往沙田市中心方向的車龍龍尾已到城門隧道。