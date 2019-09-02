修例風波：集會者逼爆添馬草坪　定下周五死線促政府應訴求

【16:30】近3000人集會，添馬公園草坪爆滿，大會呼籲參與者向前坐，讓其他人可由海富中心入公園參與集會。

金鐘添馬公園今(2日)有罷工集會，並已獲警方發出不反對通知書。下午近4時，現場人數逾1000，草坪已近坐滿，部分人手持「全民三罷」、「全民罷工、對抗暴政」、「香港人退無可退」等標語。大會表示，暫以本月13日為死線，若政府死線前未回應訴求，將採取更果斷的升級行動，包括罷工、罷市、罷課。

運動導師鄧小姐專程罷工到場集會，她批評政府未正面回應民間五大訴求，又狠批政府施政不當，導致民不聊生，「依家好多市民要死慳死抵先過到香港嘅生活！」鄧同時不滿警察濫權濫暴，眼見市民受傷感到極度悲傷，「佢地竟瞄向示威者個頭射擊！嬲到瞓唔到，傷心到好無助！」

任設計師的郭小姐帶同兩歲兒子出席集會，她指因無人湊仔而帶兒子到場，由於是次集會獲批不反對通知書，故不擔心安全問題。郭批評政府無能，認為早前推出多項經濟優惠措施只屬小恩小惠，要求當局盡快回應成立獨立調查委員會等訴求，「就算政府做唔到5大訴求，最少都要成立最重要的獨立(調查)委員會」！

零售業從業員趙生表示，今日獲僱主容許罷工當返工，他稱眼見近日大批示威者及市民於反修例風波中受傷，感到痛心，要求政府盡快回應訴求。