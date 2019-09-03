修例風波：旺角太子衝突23人被捕　警懷疑有假記者「搶犯」

謝振中指不少同袍反映在混亂情況下，難以分辨示威者及記者。(黎忞攝)

周一(2日)不合作運動及晚上包圍旺角警署及港鐵太子站出入口事件，再次觸發警民衝突。警方今日(3日)表示，昨晚在旺角太子衝突拘捕23人，並曾發射1枚催淚彈驅散示威者。至於同日的不合作運動，警方分別在鯉魚門、港鐵樂富和荔景站拘捕8男女，他們涉嫌藏有攻擊性武器和違反法庭禁制令等，兩名警員在樂富拘捕行動時因示威者激烈反抗而受傷。

警方指，由6月9日至今，共拘捕1140人。警察公共關係科總警司謝振中在記者會又提到，不少同袍反映在混亂情況下，難以分辨示威者及記者，因很多人都穿上反光衣，而由於曾在示威現場檢獲假記者證，因此警方批評有人立心不良假冒記者到示威現場，質疑他們到底擔當甚麼角色。

謝指，在昨晚旺角制服示威者期間，記者圍着警察拍攝期間，同時有逾10人包圍及襲擊警察，警方不知道是否有人搶犯，故施放胡椒噴劑。他批評，明顯有人以記者作為掩護襲擊，如懷疑遇到假記者，可找警方傳媒聯絡隊。高級警司李桂華補充，有人故意使用假記者證目的是為接近警方的封鎖線及阻礙警方進行職務，相關人士可能已觸犯法例，包括「使用虛假文書」罪。

另有指警員在執行臥底工作時多次遺下子彈及裝備，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指，警員有根據嚴格指示執行職務，行動時警員會小心保護身上裝備。