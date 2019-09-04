修例風波：警員太子站拘示威者　男子疑頸傷昏迷

【01:24】大批防暴警由花園街向旺角道推進，並加速向前推進驅散示威者。

【00:50】頸部受重傷男子父母獲悉後，趕至醫院了解，而大約30名男女亦抵達醫院為傷者打氣。

【00:45】聚集在九龍灣警搜巴士現場及附近連儂牆一帶的市民陸續散去，防暴警亦離場。

【00:35】有示威者在西洋菜南街近旺角警署對開取來滅火筒噴射，現場煙霧瀰漫，防暴警發出警告後，向西洋菜南街方向開槍，發射一枚布袋彈。

反修訂《逃犯條例》再引發連串衝突，昨再有多區出現緊張場面。網民連續第二天發起「守護香港，罷工救港」的三罷行動，昨午(3日)再於金鐘添馬公園集會，結束後有示威者紛紛轉到旺角及太子一帶聚集。

昨晚11時許，約50名示威者在旺角警署對面的西洋菜南街聚集，一批防暴警到場戒備，部分在場人士向警員叫罵，並用傘陣與警員對峙，有示威者以卡板、單車等雜物堵塞太子道西介乎西洋菜南街交界道路，亦有人擲玻璃樽，警員向示威者發出警告後，發射多枚布袋彈驅散示威者；其後現場下起滂沱大雨，示威者四散。

相若時間，數名警員在港鐵太子站合力制服一名戴防毒面罩男子，期間該男子被按地上，混亂間疑有人頸部受重創當場不省人事，現場指有救護人員上前施救遭阻撓，引起在場人士不滿，傷者及後由救護車急送醫院救治。其後在場人士起哄，並有示威者追打警員，警方遂向在場人士施放胡椒噴霧控制場面。

此外，另一批防暴警於牛頭角下邨對開觀塘道截停巴士，並登車搜查疑乘巴士離開示威者，並向乘客逐一查問，又登記個人資料，其後拘捕約31人，包括27男4女，而大批市民不滿警方在巴士上進行大搜捕，在警員大搜巴士現場及附近連儂場一帶聚，氣氛一度緊張。