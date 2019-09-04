修例風波：黃之鋒到訪台灣 呼籲台人支持香港示威

黃之鋒（中）、朱凱迪（左二）及岑敖暉（右二）到訪台灣。（互聯網）

香港反修訂《逃犯條例》示威愈演愈烈。香港眾志秘書長黃之鋒日前到訪台灣，爭取支持。他周三（4日）到台北市議會會見時代力量的議員，指出支持香港不應分黨派，呼籲各政黨及台灣民眾一齊聲援香港。

黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉，與時力議員林穎孟、黃郁芬、林亮君等人交流，亦與國民黨、民進黨的政治人物見面。黃之鋒表示交流不會限定個別政黨，支持香港民主應是跨越黨派，又稱香港的示威活動將持續到10月1日。

黃郁芬會後表示，台灣民間團體早在6月開始動員，時力黨團絕對會盡全力協助，但她強調不適宜由特定政黨舉辦活動，稱只要是關心香港議題都應該參與。

朱凱迪則對台灣議員表示，香港示威活動與台灣密不可分，目前已面臨前所未有的白色恐怖，如國泰航空員工不能提及抗爭運動，否則就會被解僱，這種情況也可能在台灣發生，若台灣飛機飛到大陸領空，也可能被政治審查，呼籲台灣民眾出來支持香港。

岑敖暉則表示，香港的示威活動有8成民眾支持，包括年輕人、學生，但北京害怕港台的聲音傳到大陸，希望台灣民眾能一起集結發聲，帶給北京壓力，不僅幫到香港也是幫助自己。