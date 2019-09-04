修例風波：開學禮上表訴求　學生唱反極權歌蓋國歌

反修例風波自開學起繼續發酵，除了有學生罷課，亦有學生於開學禮上高唱歌曲表達訴求。網上流傳一段慈雲山保良局何蔭棠中學舉行開學禮的短片，片中所見學生們於奏國歌時大聲歌唱反極權歌曲，歌聲蓋過原來的國歌；其後在不阻礙典禮流程情況下，學生不時高呼五大訴求口號，惹來網民熱議。

上述短片所見，何蔭棠中學日前舉行開學禮時，學生於禮堂奏起國歌期間高唱舞台劇《孤星淚》中的名曲《Do you hear the people sing》，聲浪全程遮蓋國歌的旋律及歌詞。緊接奏完校歌後，有學生高呼「光復香港，時代革命」的口號。

該校校長林少娟隨後宣讀致訓詞，希望同學在新學年能做到「求同存異，和而不同」，寄語同學珍惜身邊同學，令學校成為和諧大家庭，同學聞言即言呼「五大訴求，決一不可」口號。擔任司儀的同學隨即以個人立場向全體師生發言指，希望對方謹記「兄弟爬山，各自努力」，又言大家各有崗位，不論遇到任何困難，都要勇敢面對，「秉承不篤灰、不割席、不分化、不指摘」，引來全場掌聲及歡呼聲。

當司儀宣布典禮禮成後，學生再度高歌《Do you hear the people sing》，歡送校長及老師離場。事後有網民對此表示「睇開學禮睇到喊」，亦有人認為此舉是學生愛校的表現。