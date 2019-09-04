修例風波：泛民斥林鄭假讓步　建制冀走出困局

特首林鄭月娥宣布正式撤回修例等4項行動，冀平息近3個月來的社會紛爭。民主派議員指出修例風波連月來已有多人被拘捕、起訴，甚至身亡，社會對警隊已出現大的民憤，斥林鄭「假讓步，真鬥爭」，認為政府需「止警暴，制警亂」，否則風波不會平息，認為回應「五大訴求」才是唯一解決方法。

多名民主派立法會議員胡志偉、楊岳橋、范國威等指，修例風波持續至今，已換來社會因警隊「濫用暴力」而出現非常大的民憤，惟林鄭仍然堅持嚴厲執法，斥她「一手硬，一手軟」，企圖分化香港社會，同時為實施《緊急法》，即《緊急情況規列條例》留下基礎。又批評撤回條例是「假讓步，真鬥爭」。

民主派強調現時港人活在惶恐下，面對已失去公眾信譽的警隊，監警會在制度上並不能做到獨立調查委員會的效用，而新增的2位成員，即資深大律師林定國及前官員余黎青萍缺乏公信力，未能解決問題。國際方面，他們指國際社會掌握修例風波詳情，不會因撤回修例而讓林鄭贏取國際信任，重申唯一解決方法是「五大訴求」。

建制派立法會議員李慧琼、張國鈞等形容撤回修例來得遲，但「千里之行，始於足下」，認為是社會走出困局的第一步。他們對政府構建對話平台，及以社會領袖學者檢視社會深層次矛盾感正面，又指社會上不少聲音期望能夠停止暴力和紛爭，認為新增2名監警會成員能加強監警會職能，又指若衝突持續，亦難以成立獨立調查委員會，強調社會目前最需要是停止各種暴力行為。