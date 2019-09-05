修例風波：防暴警寶琳站救被圍站長　拘1男子

【00:25】防暴警於旺角警署門外舉橙旗，有警員持槍指向示威者。

【00:01】有示威者發現寶琳站站長收工後換回便服，尾隨他步入列車要求其交代事件，站長一度被包圍倒地，防暴警接報趕至驅散示威者，至少1人被捕。

港鐵則宣布，因寶琳區有公眾活動進行，為審慎起見，將軍澳綫寶琳站已經暫時關閉，列車亦不停寶琳站，並改以坑口或康城站為尾站;以保障乘客及員工的安全，直至另行通知。

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反修例風波未有隨政府昨日(4日)提出「撤回」而有所平息。晚上有市民到旺角警署門外獻花及聚集。另亦有逾200名市民抵寶琳站要求站長解釋港鐵早前關站安排。

昨日(4日)晚上8時許，有數十名市民自發到鄰近旺角警署的港鐵太子站獻花，以及寫有字句的便利貼。其後有約30名市民撐傘，在旺角警署外圍聚集，不停叫囂及用雷射筆照射警署，警署內有防暴警員出來手持盾牌戒備，並用揚聲器及高舉「藍旗」，呼籲聚集的市民離開。

至晚上9時許，一名中年漢，在旺角警署對開的西洋菜南街，因政見問題與在場黑衫人士發生爭執，他遭對方扯衫及用兩傘追打，他逃至港鐵旺角東站附近，才被兩名外籍人士解救。示威者用發泡膠箱、手推車等雜物堵塞西洋菜南街。

另外，晚上近9時，逾百名市民走到港鐵將軍澳寶琳站，要求車站站長就上月(31日)晚上，港鐵把將軍澳沿線各站關閉交代原因。現場街坊群情洶湧，他們輪流發言甚至爆粗，要求站長回應事件。