Dr.東：角膜交聯術鞏固角膜　防矯視後近視度數反彈

激光矯視是否一勞永逸？矯視手術後，近視度數「反彈」的情況孰真孰假？眼科專科醫生表示，絕大部分病人術後可毋須戴眼鏡，但有少部分深近視、深散光或角膜偏薄的人，術後度數有機會回升。若於接受矯視手術期間，同時進行「角膜交聯術」，可增強角膜骨膠原的引力，令角膜更鞏固，有助防止度數反彈。

角膜激光矯視可以免卻佩戴眼鏡的煩惱，目前最常採用的手術包括角膜切割激光矯視術(LASIK)和微笑激光矯視(SMILE)，兩者的準確及安全程度相若。眼科專科醫生伍立祺表示，LASIK手術要在角膜表面割超過270度環形切口，製造出角膜瓣，再以激光打磨中層來改變角膜弧度；SMILE手術因為毋須製造角膜瓣，激光僅需切開2至4毫米切口，取出由角膜中層切除的組織，即可改變角膜弧度。由於SMILE切口較小，可減眼乾情況，較受運動愛好者歡迎。

激光矯視需切割角膜，並非人人適宜進行。有1000度深近視的人，本身角膜有機會已太薄，不宜再打磨；有眼疾如白內障、青光眼及圓錐形角膜等，又或年齡少於18歲的「四眼男女」，均不宜激光矯視。

絕大部分病人術後度數偏差少於75度，毋須佩戴眼鏡。但有800度以上深近視、200度以上散光或角膜偏薄者，術後度數反彈的機會較高。伍立祺說，一般情況下，若個別患者度數回彈超過100度，可再接受多於一次激光手術。而少於2%病人，需要再做激光手術。

為免度數反彈，深近視、散光或角膜偏薄的人，可考慮接受激光矯視的同時，進行「角膜交聯術」。伍立祺指交聯術需在病人眼睛滴一種藥水，再配合紫外光燈照射，引發化學作用，增加角膜骨膠原之間的連繫，從而鞏固角膜，防止度數反彈。過程不會帶來副作用，惟一般而言，交聯術會令手術費增加約1/4。

伍立祺又提醒，雖然接受激光矯視後毋須再戴眼鏡，但手術只是從角膜入手改善問題，「若本身是深近視，你依然是擁有深近視的眼球，深近視日後的風險不會消失。」多項研究已指出，深近視會增加日後視網膜脫落、黃斑病變及青光眼等風險。為預防起見，600度以上近視患者即使已接受激光矯視，醫生也建議他們每1至2年進行一次全面眼科檢查，以便及早發現該些風險，對症下藥。

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