修例風波：林鄭月娥否認撤回修例是為緊急法鋪路

反修訂《逃犯條例》風波糾纏近3個月後，特首林鄭月娥昨(4日)以電視錄影宣布政府的4項行動，包括政府將正式撤回草案。她今早(5日)會見傳媒時表示，留意到宣布撤回草案後仍有疑慮質疑涉及其他目的，她強調進行此議事程序的目的，只是撤回條例草案，做法只需由保安局局長宣布撤回，並不需要議員發言辯論或投票，她希望4項行動能為打破困局行出第一步。

被問到撤回修例是否以退為進為實施《緊急法》鋪路，她指4項行動目的只有一個，是為現時困局走出第一步，為對話提供基礎，其他揣測都不正確，目前最重要是停止暴力、嚴正執法，令社會回復平靜。

林鄭表示，在8月18日公布設立對話平台後與很多人見面，聽得很清楚認為對話需有基礎。她指，監警會專責處理警隊投訴，政府由始至終的立場是希望用既定的法定機制處理，而非另設調查會，形容監警會客觀、認真、持平審視，強調政府會認真聆聽監警會的建議。

至於為何沒有委任泛民背景人士加入監警會，她指在現時社會對立、立場先行的情況下，監警會成員應該更中立，認為無政治背景的人士較為適合，每名委員都要履行法定功能，全面、客觀、持平地作審視工作，故不應懷疑監警會成員的可信性。林鄭亦指，就其餘的四大訴求，例如是釋放所有被捕及被控人士，是違反法治精神、不合乎《基本法》，不能接受。

她又指，現今撤回修例是「改變主意(change of mind)」的描述不完全正確，指在6月已宣布暫緩修例，7月亦指「The bill is dead」，重申政府已無計劃在爭議中推行修例。

她稱，中央堅持支持一國兩制，對特區政府作出的決定是「理解、尊重、支持」，她日後落區會聽取不同階層、不同政治立場人士的意見，稱要爭取社會信任不可偏聽。