洪水橋發展區環保運輸可行性研究完成　自動捷運最快最貴

上圖為洪水橋新發展區區域廣場處的車站，下圖為同區的河畔長廊處車站。(區議會文件)

土木工程拓展署完成洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究，認為自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車比較可行。初步預計行車時間，從泥圍站至流浮山站，自動捷運系統最快，需時13分鐘，初步預算建造成本約400億至450億港元。現代化電車需時17分鐘，預算約250億至300億港元；環保巴士系統需時20分鐘，預算約200億至250億港元。

該署指，洪水橋及厦村分區計劃大綱圖中預留了一條集環保運輸服務、行人道及單車徑於一體的環保運輸走廊，將為區內提供快速及環保的運輸服務，連接新發展區內的住宅區、就業中心、主要社區設施及鐵路站；而元朗南發展亦已預留環保運輸服務走廊，改善與洪水橋新發展區和天水圍站的連接性。

在第一階段研究，該署根據載客容量、效率和技術可行性3個基本準則，評估了7種環保公共運輸模式，即吊車、延伸現有輕鐵、單軌鐵路、個人快速運輸系統、自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車。當中，自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車均可滿足評估要求。

而為方便天水圍北居民前往洪水橋新發展區，以及接駁至西鐵站，該署將探討伸延環保運輸服務至天水圍北。