你要知：冷泡茶養生定傷身？有種人飲咗易水腫

潮流興飲冷泡茶，尤其在冷泡茶中加入色彩繽紛的花茶，更是吸引年輕人。冰冷的泡茶非常解渴，更有人指冷泡茶能促進新陳代謝，有助減少咖啡因攝取等的好處。不過，中醫師則認為，凍飲一般都會傷脾胃，本身體質偏寒的女士更不宜常飲冷泡茶，否則解渴後卻換來水腫問題，得不償失！

冷泡茶，顧名思義是用室溫以下的水來沖泡的茶葉，一般人沖茶後，會放進雪櫃浸泡數小時。註冊中醫師楊明霞解釋，決定茶葉能否冷泡，關乎其發酵程度。一些未發酵或輕度發酵的茶葉較適宜冷泡；而重度發酵的例如紅茶、黑茶等，則要「水滾茶靚」，方可將茶味釋出。

楊醫師指出，碧螺春、龍井等綠茶，還有花類的食材，例如玫瑰花、菊花、金銀花等，用冷泡的方法可以令其成分不易揮發，令相關功效得以保留。加上綠茶中的茶多酚含量較高，冷泡的沖法令茶多酚免受熱水破壞。她又言，有人擔心飲茶後易失眠，冷泡便非常適合，因室溫以下的水可減少咖啡因釋放，避免失眠。

近年受女士們追捧的花茶，原來並不可用過熱的水沖泡。「如果用太熱嘅水，反而會令花嘅有效成分揮發走。」因此她建議，水溫應維持攝氏60至70度。至於香港人熟悉的銀菊露，用冷泡的方法亦可令金銀花和菊花的精粹更有效釋放出來。

不過在中醫的角度，凍飲一般屬傷脾胃。脾胃是「主運化」，會將水和營養輸送到身體各個地方。飲用凍飲或凍食時，會令脾胃的輸送功能變弱，令人變得「脾虛濕困」。因此飲得太多冷泡茶的話，易令人出現胃氣、胃脹、胃痛，更有機會出現水腫問題。

由於冷泡茶較易傷脾胃，因此脾虛和濕氣重的人均不適宜飲太多，否則會加重身體的濕氣，更會令脾胃愈見虛弱。另外，如果經常飲用室溫以下飲品，腸胃功能易變得紊亂，出現胃脹，甚至肚屙。孕婦、須長期臥床的人和長期病患者，更不應飲用冷泡茶或冰凍飲品。

女士體質普遍較寒涼，尤其有宮寒症、月經失調的人，並不適合飲用過量的冷泡茶，否則會出現經痛。如果在體弱的時候想飲些有味道的茶，她建議用室溫以上水沖泡紅茶，有助清除經期瘀血及暖身。

任何時期均可飲用冷泡茶？未必！夏天的食療大多以清熱消暑為主，飲用冷泡茶確實可清除暑熱。至於在秋冬時分飲用冷泡茶的話，反而會令人更易手腳冰冷。

至於在家中自製冷泡茶的話，楊醫師提議可加入金銀花、茉莉花和菊花。金銀花有助清熱解毒、茉莉花可疏肝解抑鬱，菊花則能清熱解毒之餘又有明目寧神功效。現時正值「秋老虎」時期，天熱暑濕，飲用加入以上材料的冷泡茶有助消暑熱；至於寒底人士，則應以室溫偏高的水溫泡茶。另外也可熱沖普洱茶，並加入黨參或北芪加強功效。