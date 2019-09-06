修例風波：示威者策動明午再塞機場　機管局籲放過旅客

縱使政府於本周三(4日)宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但示威者拒絕收貨，明日(7日)發起機場壓力測試第二波，明午1時起堵塞香港機場及周邊交通，呼籲民眾使用交通工具來往機場進行交通壓力測試，有文宣表明當日會以不破壞、不叫口號、不起衝突為原則。機場管理局今日(6日)在多份報章刊登聲明，呼籲示威者不要再阻礙每日數以十萬計使用機場的無辜旅客。

有旅行社向旅客發信，提醒他們周末期間香港各地可能有公眾聚集或人鏈活動，加上明日第二波的機場壓力測試，可能影響往來機場交通情況，警方亦會在相關地點加強執法，呼籲旅客預留充足時間前往機場。

機管局的聲明指出，在剛過去的周日(1日)，示威集結再次嚴重影響旅客往來機場，近日再有人煽動在這周末堵塞往來機場的交通，呼籲旅客留意新聞及相關交通消息，預留足夠時間前往機場。機管局已與有關當局制定應變方案，並會與各機場同業及運輸機構緊密合作，盡力保持機場運作暢順。

機管局重申，法庭頒發的禁制令適用範圍包括整個機場島，任何人非法或有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用，或任何煽動他人堵塞往來機場交通的行為，均可能違反禁制令。